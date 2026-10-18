Депутат Рады: Украину после Зеленского может возглавить только спикер парламента

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После Владимира Зеленского руководить Украиной в рамках действующей политической системы сможет только спикер парламента, заявил депутат Рады Артем Дмитрук. Свою позицию он изложил в телеграм-канале.

По словам парламентария, назначить другого человека на пост президента вместо Зеленского невозможно. Дмитрук утверждает, что в нынешних условиях единственным возможным вариантом является передача полномочий главе Верховной рады.

Депутат также прокомментировал призывы президента США Дональда Трампа провести выборы на Украине. По мнению Дмитрука, речь идет не столько об избрании нового руководителя страны, сколько об отстранении действующего главы государства.

Ранее Трамп выражал недовольство тем, что Зеленский не готов к миру. Американский лидер также критиковал его нежелание прекращать удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Кроме того, президент США заявлял, что Украине нужен новый лидер, способный договориться с Россией.