Политолог Проценко: Трамп не сможет заставить Зеленского провести выборы

Фото: Getty Images/Andrew Harnik

У Вашингтона остается возможность осложнить положение Украины, однако этого недостаточно, чтобы гарантировать проведение президентских выборов. Такое мнение ТАСС высказал председатель отделения Российского общества политологов в Луганской Народной Республике Александр Проценко.

По оценке эксперта, попытки президента США Дональда Трампа добиться уступок от украинского лидера Владимира Зеленского становятся все более жесткими. В перспективе это может привести к стратегическому разрыву между Вашингтоном и Киевом.

Проценко пояснил, что американский лидер способен ухудшить положение Украины, в том числе за счет сокращения ее военных возможностей. Однако финансовые рычаги, по его словам, в значительной степени перешли к европейским странам, что ограничивает возможности США влиять на ход конфликта.

Политолог также отметил постепенное ухудшение отношений между Вашингтоном и Киевом после возвращения Трампа в Белый дом. По его оценке, США перестали безоговорочно поддерживать украинские власти, а прямые потоки финансовой и военной помощи практически иссякли.

При этом, считает Проценко, Трамп не стремился полностью отказаться от политики предыдущей администрации в отношении Украины. Вместо этого он мог рассматривать Киев как инструмент для получения политических или экономических выгод.

Ранее хозяин Белого дома выразил уверенность, что украинский конфликт удастся урегулировать без участия Зеленского. Кроме того, американский президент раскритиковал украинского лидера, рассуждая о перспективах завершения боевых действий.