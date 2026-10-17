Трамп распорядился не применять ряд мер по закону о санкциях против России

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Президент США Дональд Трамп подписал указ, предусматривающий отказ от применения ряда ограничительных мер, предусмотренных законом об ужесточении санкций против России. В опубликованном на сайте Белого дома документе глава американской администрации заявил, что уведомил конгресс о соответствии такого решения интересам Соединенных Штатов.

Трамп распорядился не применять санкции, ограничения и пошлины, предусмотренные законом, одним из основных авторов которого был сенатор Линдси Грэм (включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов).

Ранее Трамп сообщил, что во время телефонного разговора с Владимиром Путиным 9 октября стороны договорились о поставках российского дизельного топлива. Однако эта тема вызвала разногласия в американском конгрессе. В Палате представителей США представили законопроект, направленный на блокирование договоренностей о поставках российского дизеля.

Авторы законопроекта также предложили аннулировать другие лицензии, смягчающие ограничения в отношении российских энергоресурсов, и запретить выдачу новых в течение трех лет. Кроме того, документ предусматривает дополнительные меры по применению и ужесточению санкций против России.