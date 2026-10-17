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Политика

В конгресс США внесли законопроект о блокировании сделки с Россией по дизелю

Фото: Getty Images/Kevin Carter

В Палате представителей Конгресса США появился законопроект, направленный на блокирование договоренностей о поставках российского дизельного топлива на американский рынок. Документ 16 октября опубликовал старший представитель Демократической партии в комитете по иностранным делам нижней палаты Грегори Микс, представляющий штат Нью-Йорк.

Инициатива предусматривает отмену генеральной лицензии министерства финансов США, опубликованной 9 октября. Она вывела из-под американских санкций поставки российского дизельного топлива на мировые рынки до 7 апреля 2027 года.

Авторы законопроекта также предлагают аннулировать другие лицензии, предусматривающие смягчение ограничений в отношении российских энергоресурсов. Кроме того, министерству финансов США хотят запретить выдавать новые разрешения такого рода в течение трех лет.

Отдельный пункт касается Корпорации по финансированию международного развития США. Согласно документу, ей предлагается запретить участие в любых договоренностях, связанных с российскими энергоносителями.

Кроме того, законопроект обязывает администрацию США принять дополнительные меры по применению и ужесточению санкций против России.

Документ поддержали еще 17 членов Палаты представителей. Среди них 16 демократов и один республиканец.

Ранее Трамп сообщил, что во время телефонного разговора с Владимиром Путиным 9 октября стороны договорились о поставках российского дизеля. По данным СМИ, топливо может поступить на американский рынок до промежуточных выборов в конгресс США, которые назначены на 3 ноября.

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