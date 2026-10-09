Трамп сообщил о разговоре с Путиным

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Президент США Дональд Трамп сообщил, что провел телефонный разговор с Владимиром Путиным. Об этом он написал в социальной сети Truth Social и назвал беседу успешной.

Глава Белого дома также рассказал о договоренности с российским лидером о крупных поставках дизельного топлива из России в Соединенные Штаты и на мировой рынок. По его словам, Москва в скором времени поставит более 300 тысяч тонн топлива, в ноябре – еще 500 тысяч тонн, а затем – 1 миллион тонн.

Он отметил, что достигнутые договоренности приведут к быстрому снижению мировых цен на дизтопливо.

Вместе с тем телефонный разговор лидеров двух государств подтвердил спецпредставитель российского президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. На своей странице в соцсети X он также назвал беседу очень успешной.

По словам Дмитриева, энергетическое и экономическое сотрудничество Москвы и Вашингтона продолжится, что принесет пользу всему миру.

Ранее Путин рассказал, что у него сложились добрые многолетние отношения с Трампом. При этом Москва хотела бы, чтобы факторы, которые на протяжении десятилетий негативно влияли на отношения двух стран, остались в прошлом, добавил российский лидер.

