Песков заявил, что Пезешкиан не передавал через Путина никакого послания Трампу

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Президент Ирана Масуд Пезешкиан не передавал американскому лидеру Дональду Трампу никакого послания в ходе встречи с Владимиром Путиным. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Переговоры Путина и Пезешкиана состоялись 8 октября в Туркмении.

Российский лидер прибыл в Туркмению 8 октября с двухдневным рабочим визитом. Он примет участие в праздничных мероприятиях, организованных туркменской стороной: фестивале национальных блюд стран СНГ и Ирана, а также в официальном приеме. Там также пройдут международные мероприятия – саммит СНГ и Каспийский экологический саммит.

Ранее Трамп рассказал о своих намерениях позвонить Путину. Он не уточнил, когда именно произойдет разговор, но подчеркнул, что он якобы уже подготовлен.

