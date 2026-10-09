09 октября, 07:12Политика
Песков заявил, что Пезешкиан не передавал через Путина никакого послания Трампу
Фото: kremlin.ru
Президент Ирана Масуд Пезешкиан не передавал американскому лидеру Дональду Трампу никакого послания в ходе встречи с Владимиром Путиным. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Переговоры Путина и Пезешкиана состоялись 8 октября в Туркмении.
Российский лидер прибыл в Туркмению 8 октября с двухдневным рабочим визитом. Он примет участие в праздничных мероприятиях, организованных туркменской стороной: фестивале национальных блюд стран СНГ и Ирана, а также в официальном приеме. Там также пройдут международные мероприятия – саммит СНГ и Каспийский экологический саммит.
Ранее Трамп рассказал о своих намерениях позвонить Путину. Он не уточнил, когда именно произойдет разговор, но подчеркнул, что он якобы уже подготовлен.