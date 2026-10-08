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08 октября, 06:33

Политика

Песков заявил, что конкретики по срокам разговора Путина с Трампом пока нет

Фото: ТАСС/Сергей Булкин

Представители РФ и США пока еще не согласовывали проведение телефонного разговора Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщил ТАСС официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что пока нет ясности, когда именно может состояться разговор двух президентов. Песков пообещал своевременно сообщить подробности, как только они появятся.

Ранее Трамп рассказал о своих намерениях позвонить Путину. Он не уточнил, когда именно произойдет разговор, но подчеркнул, что он якобы уже подготовлен.

По словам Путина, у него сложились добрые многолетние отношения с американским коллегой. При этом Москва хотела бы, чтобы факторы, которые омрачали отношения двух государств, остались в прошлом, отмечал президент РФ.

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