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Падение акций крупных компаний по масштабу сравнимо с обвалом доткомов в 2000 году. Об этом сообщает телеканал RT со ссылкой на материалы The Wall Street Journal (WSJ).

В статье отмечается, что обвал акций в том числе связан со схлопыванием ИИ-пузыря. Бумаги Micron изначально выросли в цене почти в четыре раза за три месяца, после чего потеряли свыше половины стоимости. Котировки поддерживаемого Nvidia оператора дата-центров CoreWeave после выхода на биржу в прошлом году также увеличились в четыре раза, однако затем вернулись к цене размещения.

В частности, акции компании Intel упали на 60% в 2000 году и на 64% – в 2026-м, Oracle – на 37 и 60% соответственно, Cisco – на 52 и 30%. При этом в 2000 году падение было таким серьезным, что потянуло индекс S&P 500 вниз почти на 15% от его максимальных значений к концу года, несмотря на массовый переход от технологических компаний к дешевым и защитным акциям.

Ранее Росконгресс заявил, что пузырь в сфере искусственного интеллекта в мире начал сдуваться, а его окончательное схлопывание прогнозируется на первую половину 2027 года. В пятницу, 30 октября, обвал пережили биржи США, Японии, Южной Кореи, Турции, Китая и Тайваня, потеряв в сумме 1,7 триллиона долларов. Криптовалюта подешевела на 140 миллиардов. Акции 16 ведущих технологических компаний упали более чем на 20% от 52-недельных максимумов, а их падение составило от 48 до 68%.