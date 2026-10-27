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27 октября, 11:05

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Reuters: ИИ-пузырь в Китае уже лопнул

В Китае "пузырь" в сфере ИИ уже лопнул

Фото: 123RF.com/peshkova

В Китае лопнул "пузырь" в сфере искусственного интеллекта. Об этом сообщает Reuters.

Индекс материкового Китая STAR50, объединяющий крупнейшие компании в сфере ИИ и полупроводников, потерял 40% за неполные 4 месяца, а рыночная капитализация уменьшилась примерно на 480 миллиардов долларов.

Кроме того, индекс голубых фишек CSI300 опустился примерно на 20% относительно июньских максимумов.

По оценке Goldman Sachs, на акции компаний, связанных с ИИ, приходится 42% рыночной капитализации и 57% торгового оборота – как среди акций класса А на материковом Китае, так и среди акций класса H в Гонконге.

"Фондовый рынок превратился в безумного спекулятивного быка. А теперь мы видим, как пузырь лопается", – заявил управляющий пекинским фондом Дун Баочжэнь.

Акции производителя роботов Unitree, спрос на которые при размещении превысил предложение в 8 тысяч раз, с начала торгов в августе подешевели вдвое. Бумаги производителя чипов CXMT за последний месяц потеряли более четверти стоимости.

Кроме того, акции производителей чипов MetaX Integrated Circuits и Moore Threads Technology, которые в прошлом году при выходе на биржу показали скачок котировок на 700 и 400%, с июля упали вдвое. Производители оптических компонентов Zhongji Innolight и Eoptolink Technology подешевели примерно на 60% от пиковых значений в июне и июле.

"Как и все остальные китайские производители, компании в сфере производства чипов и ИИ в конечном итоге столкнутся с ценовой войной. Исключений не будет. Любой "пузырь" неизбежно лопается", – сказал партнер компании Shanghai Zhuozhu Investment Management Ван Чжо.

Ранее Владимир Путин подписал указ о контроле и поддержке развития ИИ в России, который регулирует разработку и применение больших фундаментальных моделей ИИ и вводит категории суверенных и национальных моделей.

Правительство получит полномочия формировать правовое поле через подзаконные акты, а парламент сохранит контроль и вернется к рассмотрению основных положений до конца года.

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