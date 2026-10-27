LETA: Латвия хочет продлить запрет на нерегулярные автобусные рейсы в РФ и Белоруссию

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Власти Латвии планируют еще на год продлить запрет на нерегулярные автобусные перевозки в Россию и Белоруссию. Об этом сообщает новостное агентство LETA.

"В настоящее время министерство готовит распоряжение о продлении данного запрета еще на один год", – говорится в сообщении.

Действующий запрет кабинет министров республики одобрил в октябре 2025 года. Он введен до 31 октября 2026 года.

По данным СМИ, речь идет о рейсах, которые следуют через пункт пропуска "Патерниеки" на латвийско-белорусской границе, а также через "Гребнево" и "Терехово" на границе с Россией. Соблюдать их должны все перевозчики вне зависимости от того, в какой стране зарегистрированы компания и сам автобус.

Регулярные маршруты пока под запрет не подпали. При этом ранее министерство сообщения Латвии внесло в правительство проект поправок к закону об автоперевозках, предусматривающий полный запрет пассажирских автобусных перевозок в Россию и Белоруссию с 2027 года.

Согласно инициативе, под запрет подпадут регулярные и нерегулярные пассажирские автобусные перевозки, а также транзитные маршруты через территорию Латвии в эти страны.