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27 октября, 17:21

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Vogue: популярное в нулевых гофрирование волос вернулось в моду осенью 2026 года

Популярное в нулевых гофрирование волос вернулось в моду осенью 2026 года

Фото: 123RF.com/genika

Гофрирование волос, которое было популярным в нулевые годы, снова вернулось в моду осенью 2026-го. Об этом сообщил журнал Vogue.

Редакторы проанализировали прошедшие недели моды и пришли к выводу, что гофре, то есть придание прядям характерного зигзагообразного рельефа, вновь стало трендом.

На показе американского бренда Christian Siriano стилисты выпрямили волосы до зеркального блеска, совместив их с четкими горизонтальными полосами гофре в виде колец. Французский модный дом Chloe тоже представил вариант прически со значительным объемом: пряди уложили широкими свободными волнами по всей длине.

В эпоху расцвета стиля Y2K такую прическу носили известные поп-певицы, в частности Бритни Спирс, Бейонсе, Кристина Агилера и Джанет Джексон. Сейчас к гофрированию волос обращаются певица Дуа Липа, а также актрисы Марго Робби, Николь Кидман и Блейк Лайвли.

Ранее сообщалось, что этой осенью трендом снова стали кружевные легинсы, которые были популярны в 1980-х. Тогда эта вещь вошла в моду благодаря американской певице Мадонне – она носила их с юбками и ботинками до щиколотки. Сейчас их можно сочетать как с повседневными, так и с элегантными вещами.

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