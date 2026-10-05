Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 октября, 18:39

Общество
Главная / Новости /

Стилист Пелар: трендом осенью стали пальто, бомберы и парки с мехом

Стилист назвала самые модные вещи осенью 2026 года

Фото: 123RF.com/memetiqaosvor

Бомберы и парки с мехом стали одним из наиболее ярких трендов осени 2026 года. Об этом "Радио 1" заявила стилист Юлия Пелар.

По словам эксперта, можно выбрать вещь как с натуральным, так и с искусственным мехом. Она подчеркнула, что современные искусственные материалы могут выглядеть дорого. Также Пелар отметила овчину с крупными воротниками, такая парка станет отличным выбором для любителей более спокойного, спортивного и городского стиля.

Бомбер при этом подходит под разную одежду, добавила стилист. Этот предмет гардероба хорошо сочетается не только с джинсами, но и с платьями, юбками, широкими брюками. Эксперт рекомендовала обратить внимание на объемные, прикрывающие ягодицы модели из кожи или шерсти с отделкой из меха.

Пелар также посоветовала приобрести и базовое пальто. Оно может быть прямым, однобортным или двубортным, с поясом или без него. Особенно модным является однобортная модель немного ниже колена, однако ее не так легко стилизовать. Гораздо лучше сочетаются с разными вещами более длинные варианты.

Кроме того, стилист рассказала, как правильно подобрать размер пальто: его надо примерить на плотный свитер, после чего поднять руки вверх и подвигаться. Оно не должно сильно натягиваться в плечах и рукавах.

Эксперт также подчеркнула, что именно крой и посадка являются определяющими факторами при выборе верхней одежды. Эти детали могут многое сказать о возрасте предмета гардероба, так как в разное время заметно меняются пропорции.

Ранее сообщалось, что этой осенью трендом снова стали кружевные легинсы, которые были популярны в 1980-х. Тогда эта вещь вошла в моду благодаря американской певице Мадонне, которая носила их с юбками и ботинками до щиколотки. Сейчас их можно сочетать как с повседневными, так и с элегантными вещами.

"М24 х Московская неделя моды": Юлия Далакян – о моде и оверсайзе

Читайте также


общество

Почему россияне скупают лекарства с железом?

Граждане уверены: увеличение гемоглобина даст возможность быть более выносливым

Однако эксперты уточняют: дефицит железа выявляется по результатам анализов крови

Читать
закрыть

Новые подробности убийства бизнесвумен и ее дочери в Москве

Преступление мог совершить сожитель 53-летней женщины, который при этом расчленил своих жертв

Читать
закрыть

В России предложили объединить майские праздники за счет других

Разрыв между 1 и 9 мая часто мешает спланировать отдых

Однако в Госдуме уверены: идея является избыточной

Читать
закрыть

Эксперты развеяли слухи о чуме в Иркутской области

В целях профилактики местные власти усилили меры противоэпидемиологической безопасности

В Роспотребнадзоре уверены: эпидобстановка в регионе находится в норме

Читать
закрыть

Россияне массово подхватили "фантомные болезни"

Молодежь жалуется на температуру до 37,5 градуса, боли, спазмы в желудке и дерматит

"Фантомная болезнь" может возникать на фоне длительного напряжения, недосыпа и неопределенности

Читать
закрыть

Как волонтеры ищут пропавших россиян?

Всего в отряде "ЛизаАлерт" состоят более 40 тысяч добровольцев разных профессий

За 16 лет работы они нашли живыми около 200 тысяч человек по всей стране

Читать
закрыть

Главные проблемы рынка труда в России

Россияне рассылают десятки резюме на одну и ту же вакансию, пытаясь обойти ИИ-фильтры компаний

Кандидаты создают несколько версий анкеты, меняя название должности, формулировки и ключевые слова

Читать
закрыть

Пилоты самолета Flydubai устроили поножовщину прямо в воздухе

Сначала экипаж отправил сигнал бедствия (код 7700), а затем код 7500, который означает захват судна

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика