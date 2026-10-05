Стилист Пелар: трендом осенью стали пальто, бомберы и парки с мехом

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Бомберы и парки с мехом стали одним из наиболее ярких трендов осени 2026 года. Об этом "Радио 1" заявила стилист Юлия Пелар.

По словам эксперта, можно выбрать вещь как с натуральным, так и с искусственным мехом. Она подчеркнула, что современные искусственные материалы могут выглядеть дорого. Также Пелар отметила овчину с крупными воротниками, такая парка станет отличным выбором для любителей более спокойного, спортивного и городского стиля.

Бомбер при этом подходит под разную одежду, добавила стилист. Этот предмет гардероба хорошо сочетается не только с джинсами, но и с платьями, юбками, широкими брюками. Эксперт рекомендовала обратить внимание на объемные, прикрывающие ягодицы модели из кожи или шерсти с отделкой из меха.

Пелар также посоветовала приобрести и базовое пальто. Оно может быть прямым, однобортным или двубортным, с поясом или без него. Особенно модным является однобортная модель немного ниже колена, однако ее не так легко стилизовать. Гораздо лучше сочетаются с разными вещами более длинные варианты.

Кроме того, стилист рассказала, как правильно подобрать размер пальто: его надо примерить на плотный свитер, после чего поднять руки вверх и подвигаться. Оно не должно сильно натягиваться в плечах и рукавах.

Эксперт также подчеркнула, что именно крой и посадка являются определяющими факторами при выборе верхней одежды. Эти детали могут многое сказать о возрасте предмета гардероба, так как в разное время заметно меняются пропорции.

Ранее сообщалось, что этой осенью трендом снова стали кружевные легинсы, которые были популярны в 1980-х. Тогда эта вещь вошла в моду благодаря американской певице Мадонне, которая носила их с юбками и ботинками до щиколотки. Сейчас их можно сочетать как с повседневными, так и с элегантными вещами.

