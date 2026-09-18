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18 сентября, 19:02

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Vogue: наряды в стиле 1920–1930-х стали трендом осенью 2026 года

Наряды в стиле 1920–1930-х стали трендом осенью 2026 года

Фото: 123RF.com/nejron

Осенью 2026 года в моду вернулись наряды в стиле 1920–1930-х. Об этом сообщается на сайте журнала Vogue.

Актуальными оказались вещи эпохи ар-деко, описанной в романе Фрэнсиса Скотта Фицджеральда "Великий Гэтсби", опубликованном в 1925 году. Сейчас эту эстетику возрождают в своих коллекциях многие модные бренды, в том числе The Row, Khaite и Colleen Allen.

Среди таких предметов гардероба – асимметричные блузки из струящейся ткани с бахромой, бархатные пальто и шелковые ночные рубашки с завязками на плечах, кружевами и глубоким V-образным вырезом.

Также в тренде бархатные брюки с высокой посадкой, объемным силуэтом в бедрах, складками-защипами и зауженными снизу укороченными штанинами, а также атласные платья с бахромой и поясом-шнуром с кисточками.

Ранее стилист и телеведущий Александр Рогов назвал тигровый узор главным трендом среди принтов этой осени. Стилист советовал не перегружать образ с таким рисунком и сочетать его с базовыми оттенками, лаконичным кроем и минимумом деталей.

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