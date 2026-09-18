Садовое кольцо закрыли из-за Московского мотофестиваля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 сентября, 18:00

Наука
Главная / Новости /

Science Daily: бактерия из кимчи способна связывать нанопластик

Южнокорейские ученые нашли в кимчи бактерию, которая может связывать нанопластик

Фото: depositphotos/fudio

Ученые из Южной Кореи обнаружили в кимчи бактерию, способную связывать нанопластик. Об этом сообщает Science Daily со ссылкой на результаты исследования специалистов Всемирного института кимчи.

Речь идет о молочнокислой бактерии Leuconostoc mesenteroides CBA3656, которую ученые выделили из традиционного корейского ферментированного продукта. Исследователи изучили, насколько хорошо этот микроорганизм способен удерживать наночастицы полистирола.

В лабораторных условиях стандартный штамм CBA3656 связал 87% наночастиц. Для сравнения специалисты использовали Latilactobacillus sakei CBA3608 – контрольная бактерия удержала 85% частиц.

Затем ученые смоделировали условия человеческого кишечника. В этой среде CBA3656 связала 57% нанопластика, тогда как результат контрольного штамма оказался значительно ниже – 3%.

Полученные данные решили проверить на стерильных мышах, у которых отсутствовали собственные микроорганизмы кишечника. Животным ввели исследуемую бактерию, после чего специалисты оценили количество нанопластика, выводившегося с калом. У самцов и самок, получивших CBA3656, этот показатель оказался более чем в два раза выше, чем у животных из контрольной группы.

Ученые предположили, что бактерия способна удерживать нанопластик в организме таким образом, чтобы он затем выводился естественным путем. По словам руководителя работы Се Хи Ли, микроорганизмы из традиционных ферментированных продуктов могут стать основой биологического подхода к снижению количества нанопластика. Исследователи рассматривают возможность применения пищевых молочнокислых бактерий для уменьшения содержания пластиковых частиц в желудочно-кишечном тракте.

Нанопластиком называют частицы пластика размером менее одного микрометра. Они образуются при разрушении более крупных пластиковых фрагментов и могут попадать в организм с водой и пищей. Такие частицы способны преодолевать биологические барьеры, однако их влияние на здоровье и способы уменьшения их накопления в организме пока продолжают изучать.

При этом результаты работы не означают, что употребление обычного кимчи позволяет человеку вывести нанопластик. Исследователи изучали конкретный выделенный штамм, а данные получили в лабораторных условиях и в экспериментах на мышах. Чтобы подтвердить подобный эффект у людей, необходимы клинические исследования.

Ранее специалисты Высшей медико-биологической школы ЮУрГУ в Челябинске разработали йогурт с повышенным содержанием полезных бактерий. Для этого они использовали дрожжи Saccharomyces cerevisiae и добавили в продукт куркумин либо эргостерин – оба вещества обладают антиоксидантными свойствами. В результате количество полезных микроорганизмов удалось увеличить в десять раз, а активность антиоксидантов – до 84%.

По словам доцента кафедры пищевых и биотехнологий ЮУрГУ Рината Фаткуллина, дрожжевые клетки служат носителями компонентов и помогают сохранять их в кисломолочной среде, а куркумин и эргостерин становятся дополнительным источником питания для пробиотиков. Разработчики считают, что такой йогурт может эффективнее поддерживать кишечную микрофлору, укреплять иммунитет и защищать клетки от окислительного стресса.

Читайте также


наукаеда

Нужен ли в российских школах полувыходной среди недели?

Эксперты уверены: мера позволит учащимся отдохнуть и повысит их продуктивность

Законодательное введение такого дня не требует серьезных изменений

Читать
закрыть

Можно ли заменить неотгуленные дни отпуска на выплаты?

Эксперты уточняют: все зависит от конкретного человека и ситуации на рынке

Однако при наличии выбора между оплатой и отдыхом многие предпочитают деньги

Читать
закрыть

Почему верующие стремятся прикоснуться к мощам Спиридона Тримифунтского?

Для многих нахождение в очереди становится полноценной частью паломничества

Читать
закрыть

Мертвых собак нашли в квартире заводчицы из Дзержинска

Жители дома на улице Чапаева пожаловались в полицию на трупный запах

Волонтеры утверждают, что часть животных от голода поедали друг друга

Читать
закрыть

Москвич стал импотентом из-за инъекции для увеличения полового члена

Эксперты уточняют: скорее всего, гиалуроном попали в кавернозные тела

Читать
закрыть

Почему россияне полюбили туры в Антарктиду?

Главное открытие в таком путешествии – целый континент с его природой, обитателями и красотой

Антарктида по впечатлениям превосходит даже Париж

Читать
закрыть

Почему услуга "мам" для студентов набирает популярность?

Такая помощница берет на себя все бытовые обязанности

Например, она доставляет лекарства из аптеки, готовит еду и привозит любимые напитки

Читать
закрыть

Москвича обвинили в попытке украсть дочь у бывшей жены

У школьницы диагностировали травму шеи и ушибы, у ее матери – ушибы спины, копчика и гематому

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика