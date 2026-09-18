Science Daily: бактерия из кимчи способна связывать нанопластик

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Ученые из Южной Кореи обнаружили в кимчи бактерию, способную связывать нанопластик. Об этом сообщает Science Daily со ссылкой на результаты исследования специалистов Всемирного института кимчи.

Речь идет о молочнокислой бактерии Leuconostoc mesenteroides CBA3656, которую ученые выделили из традиционного корейского ферментированного продукта. Исследователи изучили, насколько хорошо этот микроорганизм способен удерживать наночастицы полистирола.

В лабораторных условиях стандартный штамм CBA3656 связал 87% наночастиц. Для сравнения специалисты использовали Latilactobacillus sakei CBA3608 – контрольная бактерия удержала 85% частиц.

Затем ученые смоделировали условия человеческого кишечника. В этой среде CBA3656 связала 57% нанопластика, тогда как результат контрольного штамма оказался значительно ниже – 3%.

Полученные данные решили проверить на стерильных мышах, у которых отсутствовали собственные микроорганизмы кишечника. Животным ввели исследуемую бактерию, после чего специалисты оценили количество нанопластика, выводившегося с калом. У самцов и самок, получивших CBA3656, этот показатель оказался более чем в два раза выше, чем у животных из контрольной группы.

Ученые предположили, что бактерия способна удерживать нанопластик в организме таким образом, чтобы он затем выводился естественным путем. По словам руководителя работы Се Хи Ли, микроорганизмы из традиционных ферментированных продуктов могут стать основой биологического подхода к снижению количества нанопластика. Исследователи рассматривают возможность применения пищевых молочнокислых бактерий для уменьшения содержания пластиковых частиц в желудочно-кишечном тракте.

Нанопластиком называют частицы пластика размером менее одного микрометра. Они образуются при разрушении более крупных пластиковых фрагментов и могут попадать в организм с водой и пищей. Такие частицы способны преодолевать биологические барьеры, однако их влияние на здоровье и способы уменьшения их накопления в организме пока продолжают изучать.

При этом результаты работы не означают, что употребление обычного кимчи позволяет человеку вывести нанопластик. Исследователи изучали конкретный выделенный штамм, а данные получили в лабораторных условиях и в экспериментах на мышах. Чтобы подтвердить подобный эффект у людей, необходимы клинические исследования.

Ранее специалисты Высшей медико-биологической школы ЮУрГУ в Челябинске разработали йогурт с повышенным содержанием полезных бактерий. Для этого они использовали дрожжи Saccharomyces cerevisiae и добавили в продукт куркумин либо эргостерин – оба вещества обладают антиоксидантными свойствами. В результате количество полезных микроорганизмов удалось увеличить в десять раз, а активность антиоксидантов – до 84%.

По словам доцента кафедры пищевых и биотехнологий ЮУрГУ Рината Фаткуллина, дрожжевые клетки служат носителями компонентов и помогают сохранять их в кисломолочной среде, а куркумин и эргостерин становятся дополнительным источником питания для пробиотиков. Разработчики считают, что такой йогурт может эффективнее поддерживать кишечную микрофлору, укреплять иммунитет и защищать клетки от окислительного стресса.