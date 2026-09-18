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18 сентября, 20:09

Политика

Онлайн-голосование на выборах продолжается на mos.ru в круглосуточном режиме

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Онлайн-голосование за депутатов Госдумы и муниципальных депутатов района Щукино проводится на mos.ru в круглосуточном режиме. Оно будет доступно до 19:59 20 сентября, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Первый день голосования на избирательных участках завершился в 20:00, однако дистанционное электронное голосование продолжается. Принять участие в ДЭГ на mos.ru могут совершеннолетние жители Москвы, имеющие полную учетную запись.

Для этого необходимо открыть страницу голосования elec.mos.ru с любого устройства, подключенного к интернету, авторизоваться, нажать на кнопку "Приступить к голосованию", а затем подтвердить участие с помощью проверочного кода из СМС. Кодом также считаются последние четыре цифры номера телефона, с которого вместо сообщения может поступить звонок. Перед открытием бюллетеня нужно ознакомиться с порядком проведения голосования.

Для голосования за депутатов Госдумы избиратели получат два бюллетеня, в каждом из которых нужно выбрать один вариант. Жители района Щукино также получат бюллетень для голосования за муниципальных депутатов, где необходимо отметить от одного до трех кандидатов.

Чтобы гарантировать безопасный доступ к сайту elec.mos.ru, рекомендуется использовать "Яндекс Браузер" или установить доверенные сертификаты безопасности от российских разработчиков. Система может потребовать деактивации VPN и браузерных расширений, которые блокируют всплывающие окна.

Избирательные участки возобновят работу 19 сентября в 08:00 и будут открыты до 20:00. В третий день выборов, 20 сентября, их также можно посетить с 08:00 до 20:00.

Отдать голос при помощи терминала электронного голосования можно на любом участке, до которого удобно добраться, а получить традиционные бюллетени – только на участке по адресу постоянной регистрации.

Все, кто проголосует в электронном формате с 18 по 20 сентября, станут участниками акции "#ВыбираемВместе2026 – Москва" программы "Миллион призов". Они получат специальные призы и выиграют от 1 до 50 тысяч призовых баллов. Их можно будет обменять на баллы "Мосбилета", использовать для получения скидок в партнерских магазинах и аптеках, пополнить карту "Тройка" или направить на благотворительность.

Голосование на выборах в Госдуму и совмещенных с ними кампаниях стартовало в России 18 сентября и продлится до 20 сентября.

Среди проголосовавших – Владимир Путин, Сергей Собянин, глава МИД России Сергей Лавров, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, глава Минпросвещения Сергей Кравцов и многие другие.

Сергей Собянин проголосовал онлайн на выборах в Государственную думу

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