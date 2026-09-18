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18 сентября, 10:19

Политика

Памфилова сообщила, что все избирательные участки в РФ открылись штатно

Фото: Агентство "Москва"/Елена Мельникова

Все избирательные участки в России заработали в штатном режиме. Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова.

"Все участки открылись. Мы были с нашими коллегами на связи все это время", – цитирует ее ТАСС.

Глава ЦИК подчеркнула, что по мере открытия участков серьезных инцидентов не произошло.

Выборы депутатов Госдумы и совмещенные с ними компании начались по всей России 18 сентября и продлятся до 20-го числа. В Москве открылись 1 443 избирательных участка.

Жители столицы могут проголосовать всеми способами: традиционный бумажный бюллетень, терминалы электронного голосования и онлайн-голосование.

Памфилова назвала безопасность основным приоритетом на выборах в Госдуму

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