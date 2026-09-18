18 сентября, 10:19Политика
Памфилова сообщила, что все избирательные участки в РФ открылись штатно
Фото: Агентство "Москва"/Елена Мельникова
Все избирательные участки в России заработали в штатном режиме. Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова.
"Все участки открылись. Мы были с нашими коллегами на связи все это время", – цитирует ее ТАСС.
Глава ЦИК подчеркнула, что по мере открытия участков серьезных инцидентов не произошло.
Выборы депутатов Госдумы и совмещенные с ними компании начались по всей России 18 сентября и продлятся до 20-го числа. В Москве открылись 1 443 избирательных участка.
Жители столицы могут проголосовать всеми способами: традиционный бумажный бюллетень, терминалы электронного голосования и онлайн-голосование.
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