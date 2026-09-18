ФНС потребовала признать банкротом производителя мороженого "Русский холодъ"

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Межрайонная инспекция ФНС России по Омской области добивается признания АО "Русский холодъ" банкротом. Информация об этом опубликована на портале Единого федерального реестра сведений о фактах деятельности юрлиц.

В частности, 15 сентября межрайонная инспекция обратилась в Арбитражный суд Алтайского края с заявлением о признании АО несостоятельным (банкротом).

Группа компаний "Русский холодъ" зарегистрирована в Алтайском крае и входит в число крупнейших производителей мороженого в России. У предприятия две производственные площадки: в Москве и в Барнауле.

Еще в мае 2026 года стало известно, что компания оказалась на грани банкротства, так как кредитор указывал на ее признаки неплатежеспособности. СМИ сообщали о трудностях АО с высокой кредитной нагрузкой на фоне стагнации в отрасли. Общий долг основной и еще трех дочерних компаний в 2025 году превысил 12,5 миллиарда рублей.

В июне акционеры АО "Русский холодъ" все же решили ликвидировать компанию из-за долгов. В связи с этим местные власти получили уведомления о приостановке производства и сокращении сотрудников. На завершение всех процедур ликвидационной комиссии выделили 18 месяцев.

