Садовое кольцо закрыли из-за Московского мотофестиваля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 сентября, 12:07

Политика

Российские космонавты проголосовали на выборах с борта МКС

Фото: roscosmos.ru

Космонавты "Роскосмоса" Петр Дубров, Анна Кикина и Андрей Федяев приняли участие в голосовании на выборах в Госдуму, находясь на орбите, на борту МКС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр управления полетами, где был организован видеомост с космонавтами.

Процедура голосования осуществлялась через доверенное лицо экипажа – заместителя руководителя Центра подготовки космонавтов Андрея Бабкина. В заседании также участвовали глава территориальной избирательной комиссии городского округа Королев Владимир Печенин и руководитель избиркома, к которому приписаны космонавты, Татьяна Зеленцова.

В ходе сеанса связи каждый космонавт по очереди называл свой выбор в присутствии членов избирательной комиссии. Доверенное лицо заносило волеизъявление в бюллетень установленного образца, который затем опускали в переносной ящик для голосования, а ящик передавали на избирательный участок.

Бабкин, комментируя событие, отметил, что люди в космосе остаются частью Земли. По его словам, благодаря техническим возможностям они не чувствуют себя оторванными и участвуют в важной процедуре волеизъявления, поскольку это их будущее, а также будущее их детей и семей. Он назвал это закономерным.

Голосование на выборах в Госдуму и совмещенных с ними кампаниях стартовало по всей России 18 сентября и продлится до 20 сентября.

В частности, в столице открылись все 1 443 избирательных участка. Кроме того, в первые часы после открытия участков уже более 1 миллиона избирателей в Москве воспользовались электронным форматом голосования.

Читайте также


политиканаукавыборы2026

Нужен ли в российских школах полувыходной среди недели?

Эксперты уверены: мера позволит учащимся отдохнуть и повысит их продуктивность

Законодательное введение такого дня не требует серьезных изменений

Читать
закрыть

Можно ли заменить неотгуленные дни отпуска на выплаты?

Эксперты уточняют: все зависит от конкретного человека и ситуации на рынке

Однако при наличии выбора между оплатой и отдыхом многие предпочитают деньги

Читать
закрыть

Почему верующие стремятся прикоснуться к мощам Спиридона Тримифунтского?

Для многих нахождение в очереди становится полноценной частью паломничества

Читать
закрыть

Мертвых собак нашли в квартире заводчицы из Дзержинска

Жители дома на улице Чапаева пожаловались в полицию на трупный запах

Волонтеры утверждают, что часть животных от голода поедали друг друга

Читать
закрыть

Москвич стал импотентом из-за инъекции для увеличения полового члена

Эксперты уточняют: скорее всего, гиалуроном попали в кавернозные тела

Читать
закрыть

Почему россияне полюбили туры в Антарктиду?

Главное открытие в таком путешествии – целый континент с его природой, обитателями и красотой

Антарктида по впечатлениям превосходит даже Париж

Читать
закрыть

Почему услуга "мам" для студентов набирает популярность?

Такая помощница берет на себя все бытовые обязанности

Например, она доставляет лекарства из аптеки, готовит еду и привозит любимые напитки

Читать
закрыть

Москвича обвинили в попытке украсть дочь у бывшей жены

У школьницы диагностировали травму шеи и ушибы, у ее матери – ушибы спины, копчика и гематому

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика