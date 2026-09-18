Российские космонавты проголосовали на выборах с борта МКС

Фото: roscosmos.ru

Космонавты "Роскосмоса" Петр Дубров, Анна Кикина и Андрей Федяев приняли участие в голосовании на выборах в Госдуму, находясь на орбите, на борту МКС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр управления полетами, где был организован видеомост с космонавтами.

Процедура голосования осуществлялась через доверенное лицо экипажа – заместителя руководителя Центра подготовки космонавтов Андрея Бабкина. В заседании также участвовали глава территориальной избирательной комиссии городского округа Королев Владимир Печенин и руководитель избиркома, к которому приписаны космонавты, Татьяна Зеленцова.

В ходе сеанса связи каждый космонавт по очереди называл свой выбор в присутствии членов избирательной комиссии. Доверенное лицо заносило волеизъявление в бюллетень установленного образца, который затем опускали в переносной ящик для голосования, а ящик передавали на избирательный участок.

Бабкин, комментируя событие, отметил, что люди в космосе остаются частью Земли. По его словам, благодаря техническим возможностям они не чувствуют себя оторванными и участвуют в важной процедуре волеизъявления, поскольку это их будущее, а также будущее их детей и семей. Он назвал это закономерным.

Голосование на выборах в Госдуму и совмещенных с ними кампаниях стартовало по всей России 18 сентября и продлится до 20 сентября.

В частности, в столице открылись все 1 443 избирательных участка. Кроме того, в первые часы после открытия участков уже более 1 миллиона избирателей в Москве воспользовались электронным форматом голосования.

