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18 сентября, 14:28

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Актер Игорь Верник: в молодости нужно было больше слушать наставников

Актер Игорь Верник рассказал, что изменил бы в своей молодости

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

Российский актер Игорь Верник признался, о чем сожалеет со времен учебы. Об этом он рассказал на открытии цикла вечеров "Моя школа" содружества выпускников Школы-студии МХАТ, передает Пятый канал.

По словам артиста, в студенческие годы он не всегда пользовался возможностью перенимать опыт у людей, которые его окружали. Верник добавил, что, если бы он мог вернуться в молодость, он старался бы меньше отвлекаться на посторонние вещи.

Также актер заявил, что он бы отказался от некоторых занятий, чтобы больше времени проводить рядом с наставниками – наблюдать за ними, слушать и впитывать их знания.

При этом Верник отметил, что благодарен за возможность познавать жизнь не только по книгам и чужим рассказам, но и через собственный опыт, который тоже сыграл значительную роль в его профессии. Переживания и наблюдения, по его словам, помогают артисту лучше понимать персонажей, делать их образы более живыми и точными и глубже передавать характер героев.

Ранее режиссер Константин Богомолов сообщил о планах восстановить спектакль "Мушкетеры. Сага. Часть первая", который в 2015 году поставили в МХТ имени Чехова. Спектакль сняли с афиши после смены руководства театра, однако актеры, по словам режиссера, любят эту постановку.

Богомолов намерен частично обновить текст, поэтому новая версия станет отдельным спектаклем. Он также допустил появление второй части в Театре на Бронной. В числе артистов, которых режиссер хотел бы видеть в постановке, – Верник в роли Арамиса.

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