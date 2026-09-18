18 сентября, 17:19Происшествия
Обвиняемый в убийстве участницы "Миссис Россия – Вселенная" депортирован из Турции
Фото: depositphotos/doomu
Россиянин, обвиняемый в убийстве участницы конкурса "Миссис Россия – Вселенная" в Одинцове, депортирован из Турции. Об этом журналистам сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Фигурант числился в международном розыске, его задержали при поддержке турецких полицейских. Мужчину уже передали российским полицейским в стамбульском аэропорту.
Предварительно установлено, что в июле в квартире жилого комплекса в одном из населенных пунктов Одинцовского округа он нанес своей знакомой смертельные ранения колюще-режущим предметом.
Затем фигурант попытался скрыть следы преступления. Вскоре после убийства подозреваемый покинул Россию, улетев в Турцию, а оттуда отправился в другую страну.