Обвиняемый в убийстве участницы "Миссис Россия – Вселенная" депортирован из Турции

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Россиянин, обвиняемый в убийстве участницы конкурса "Миссис Россия – Вселенная" в Одинцове, депортирован из Турции. Об этом журналистам сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Фигурант числился в международном розыске, его задержали при поддержке турецких полицейских. Мужчину уже передали российским полицейским в стамбульском аэропорту.

Предварительно установлено, что в июле в квартире жилого комплекса в одном из населенных пунктов Одинцовского округа он нанес своей знакомой смертельные ранения колюще-режущим предметом.

Затем фигурант попытался скрыть следы преступления. Вскоре после убийства подозреваемый покинул Россию, улетев в Турцию, а оттуда отправился в другую страну.

