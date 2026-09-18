Суд арестовал активы "Уральских заводов" и их владельцев по иску ГП

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Арбитражный суд Москвы наложил арест на активы ижевского производителя радиоаппаратуры "Уральские заводы" и его совладельцев. Сведения об этом приводятся в судебных материалах, на которые ссылается РИА Новости.

Обеспечительные меры приняты в рамках иска Генпрокуратуры о передаче акций предприятия в собственность государства. Ответчиками по делу проходят финансово-промышленная группа "Уральские заводы", ее бывший гендиректор Виталий Шурыгин, а также Ольга, Вероника и Нина Шурыгины, Татьяна Ушакова, Вероника Нудько, Василь Мусин, Любовь Кузьмина, Олег Липатов, Андрей Перепелица, Елизавета Широких и Татьяна Анюшина.

Под ограничения подпали движимое и недвижимое имущество ответчиков, а также связанных с группой структур: АО "Уральские радиостанции", АО "Уральские заводы", Сарапульского электрогенераторного завода, "ЭБИСУ", управляющих компаний и конструкторского бюро "СЭГЗ-Электромаш". Кроме того, арестованы доли в уставных капиталах и акции всех этих организаций.

Генпрокуратура настаивает на признании ничтожными шести сделок с акциями АО "Уральские заводы" и 14 сделок с долями ООО "ЭБИСУ". В результате в доход государства должны перейти 510 тысяч акций, которыми владели Вероника Шурыгина, Мусин, Ушакова, Нудько, Липатов и Кузьмина.

Предварительные слушания назначены на 9 октября. Согласно данным сервиса "БИР-Аналитик", уставный капитал АО "Уральские заводы" составляет миллион рублей.

Ранее суд арестовал миллиарды рублей на счетах экс-супруги основателя "Русагро" Вадима Мошковича. Уточнялось, что на счетах Натальи Быковской были арестованы денежные средства на сумму более 4,1 миллиарда рублей.

В рамках этого же разбирательства Генпрокуратура требовала изъять у бывшего гендиректора "Русагро" Максима Басова более 3 миллиардов 70 миллионов рублей, а также акции крупных российских компаний.

