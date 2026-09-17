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17 сентября, 07:17

Происшествия

Суд арестовал миллиарды рублей на счетах экс-супруги основателя "Русагро"

Фото: depositphotos/JanPietruszka

В Москве в ходе рассмотрения иска Генпрокуратуры продолжается арест активов, связанных с основателем "Русагро" Вадимом Мошковичем. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

Как стало известно из документов, озвученных на заседании суда, на счетах бывшей супруги бизнесмена Натальи Быковской арестованы денежные средства на сумму более 4,1 миллиарда рублей.

В рамках этого же разбирательства ведомство требует изъять у бывшего гендиректора "Русагро" Максима Басова более 3 миллиардов 70 миллионов рублей, а также акции крупных российских компаний. Кроме того, ответчиками по иску выступают сестра Мошковича Юлия Трибунская и его племянник Сергей Трибунский – прокуратура просит изъять у них около 8 миллионов обыкновенных акций ПАО "Группа "Русагро"". К Наталье Быковской предъявлены требования об изъятии денег со счетов.

Ранее Хамовнический суд Москвы по другому иску ГП РФ уже обратил в доход государства акции "Русагро", принадлежавшие Мошковичу, его близким и Басову. Тогда же были конфискованы деньги со счетов бизнесмена – около 10,5 миллиарда рублей, 1,8 миллиона долларов и 1,6 миллиона евро, а также земельные участки Быковской.

Параллельно другой столичный суд рассматривает уголовное дело в отношении Мошковича и Басова о мошенничестве. По данным следствия, ущерб по этому делу превышает 86 миллиардов рублей.

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