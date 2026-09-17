В ЦИК сообщили о гибели главы участковой комиссии при атаке БПЛА в Запорожской области

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Председатель участковой избирательной комиссии (УИК) № 394 в Запорожской области Елена Астанина погибла в результате атаки БПЛА, сообщили в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ.

Налет беспилотников произошел 15 сентября в селе Октябрьском Токмакского муниципального округа Запорожской области. В ЦИК выразили соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам погибшей.

В избирательной системе Астанина работала с 2022 года. В частности, она принимала участие в организации референдума о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России.

Ранее в Брянской области при атаке украинских дронов погибла женщина. Помимо этого, осколочные ранения получил житель поселка Борщово. Его госпитализировали. Беспилотник атаковал поселок Случевск Погарского района.

