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17 сентября, 10:50

Происшествия

В Бразилии серийного убийцу поймали в женском платье с ребенком на руках

Фото: 123RF.com/federicofoto

Правоохранители в Бразилии задержали серийного убийцу, на счету которого может быть 80 жертв. В момент задержания он был одет в женское платье, сообщает телеканал "360" со ссылкой на Daily Star.

Речь идет о 33-летнем Жорлане Алвесе да Силве. По имеющимся данным, он был в парике и темных очках. На руках у него находился 2-летний ребенок.

Да Силва вышел из тюрьмы по условно-досрочному освобождению в мае. Предполагается, что за три месяца он мог убить 16 человек. Сам задержанный заявил, что начал убивать в 13 лет и с тех пор убил 80 человек. Свои действия он объяснил тем, что все жертвы были связаны с криминалом и он "проводил зачистку".

Другие преступники знают да Силву как Лазаря из Параибы. Эта прозвище указывает на его умение избегать поимки и серьезных сроков: за свои преступления он отсидел примерно 6 лет.

Ранее сообщалось, что жительница штата Юта в США, автор книги о том, как пережить потерю близкого человека, убила своего супруга. В марте 2022 года она подмешала ему в коктейль синтетический опиоид, доза которого в пять раз превышала смертельную. Перед этим, в День святого Валентина, она отравила его сэндвичем с анальгетиком.

Согласно данным СМИ, ее долги достигали 4,5 миллиона долларов и после смерти мужа она ожидала наследство более 4 миллионов долларов.

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