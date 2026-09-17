Фиксированный тариф появится на двух маршрутах проекта "Москва – область"

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

До конца года на двух новых маршрутах проекта "Москва – область", которые свяжут столицу с городским округом Красногорск, будет действовать фиксированная стоимость проезда. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

На маршруте № 1568 поездка по карте "Тройка" будет стоить 90 рублей, при оплате банковской картой или смартфоном – 95 рублей. На маршруте № 1209 тариф составит 100 и 105 рублей соответственно.

Заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов напомнил, что в рамках проекта уже действует порядка 60 направлений, связывающих восемь городских округов ближайшего Подмосковья со станциями рельсового каркаса в пределах МКАД. На линиях работает свыше 430 автобусов разного класса вместимости, оборудованных по стандартам московского транспорта.

В автобусах проекта пассажиры могут оплатить разовую поездку билетом "Кошелек" карты "Тройка", банковской картой или смартфоном. Также действуют безлимитные абонементы "Единый" зоны "Пригород" на 30, 90 или 365 дней, записанные на "Тройку".

Представители льготных категорий граждан могут продолжить использовать соцкарты москвича и жителя Подмосковья. В случае технических сбоев при использовании карты Московской области ее следует перекодировать в любом центре государственных услуг на территории региона.

В свою очередь, учащиеся столичных учебных заведений могут оформить на карту москвича проездные билеты категории "Единый" для поездок в пригород на срок 30 или 90 дней.

С 19 сентября из Москвы в Мытищи запустят два новых автобусных маршрута. Они будут следовать в Вешки и поселок Пироговский. На маршруте № 1098 будут курсировать автобусы малого класса, а на маршруте № 1502 – автобусы среднего класса. Все они соответствуют стандартам столичного транспорта.