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17 сентября, 11:58

Политика

4 361 кандидат зарегистрирован для участия в выборах в ГД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Для участия в выборах депутатов Госдумы зарегистрирован 4 361 кандидат. Об этом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова, выступая с докладом о готовности избирательной системы к предстоящему голосованию.

По ее словам, в заверенные ЦИК федеральные списки, выдвинутые политическими партиями, вошли 3 133 кандидата. Еще 1 667 человек включены в списки по одномандатным округам.

Кроме того, на сентябрьские выборы всех уровней в единый день голосования выдвинуты 1 668 участников специальной военной операции, из них 1 586 зарегистрированы. При этом на выборы в ГД включены в списки 186 кандидатов – участников специальной военной операции.

В рамках губернаторских кампаний ЦИК внесла в списки 38 кандидатов от восьми политических партий, а всего региональные отделения девяти партий выдвинули 40 человек.

Больше всего кандидатов, по 6 человек, выдвинуто в Мордовии, Белгородской и Тверской областях. Памфилова назвала это настоящей конкуренцией, а также отметила высокий уровень соперничества на выборах в Госдуму по округам и похвалила партии за подготовку к кампании.

Выборы депутатов ГД 9-го созыва пройдут 18–20 сентября. В Москве выразить свою позицию можно будет как онлайн, так и на избирательных участках.

К горожанам уже обратился Сергей Собянин, попросив их принять участие в выборах в Госдуму. Мэр указал, что парламент играет ключевую роль в системе государственной власти, а москвичи при помощи выборов определяют правила жизни на ближайшие годы.

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