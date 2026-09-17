Садовое кольцо закроют 19 сентября из-за Московского мотофестиваля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 сентября, 11:12

Политика
Главная / Новости /

Памфилова: выборы в ГД пройдут в условиях, когда против РФ ополчился весь Запад

Выборы в ГД пройдут в условиях, когда против РФ ополчился весь Запад – Памфилова

Фото: Агентство "Москва"/Елена Мельникова

Предстоящие выборы в Госдуму пройдут в условиях, когда против РФ ополчился весь Запад, заявила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова.

Она также отметила, что предстоящие выборы отличаются от всех остальных тем, что они впервые пройдут с участием жителей Донбасса и Новороссии. Несмотря на все сложности, ЦИК сделает все, чтобы обеспечить проведение открытой выборной кампании, указала Памфилова.

По ее словам, численность избирателей в России составляет более 111 миллионов человек, а за рубежом – более 1,8 миллиона. В единый день голосования пройдет более 2,2 тысячи кампаний. Памфилова также отметила, что россияне поддерживают формат проведения выборов в течение нескольких дней.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указывала, что Россия готова к провокациям Запада на предстоящих выборах в Госдуму. Владимир Путин, в свою очередь, попросил россиян обязательно прийти на выборы. По его словам, результат голосования станет ответом тем, кто хочет ослабить Россию и сдержать ее развитие.

Выборы депутатов ГД 9-го созыва пройдут 18–20 сентября. В Москве выразить свою позицию можно будет как онлайн, так и на избирательных участках.

Читайте также


политикавыборы2026

Нужен ли в российских школах полувыходной среди недели?

Эксперты уверены: мера позволит учащимся отдохнуть и повысит их продуктивность

Законодательное введение такого дня не требует серьезных изменений

Читать
закрыть

Можно ли заменить неотгуленные дни отпуска на выплаты?

Эксперты уточняют: все зависит от конкретного человека и ситуации на рынке

Однако при наличии выбора между оплатой и отдыхом многие предпочитают деньги

Читать
закрыть

Почему верующие стремятся прикоснуться к мощам Спиридона Тримифунтского?

Для многих нахождение в очереди становится полноценной частью паломничества

Читать
закрыть

Мертвых собак нашли в квартире заводчицы из Дзержинска

Жители дома на улице Чапаева пожаловались в полицию на трупный запах

Волонтеры утверждают, что часть животных от голода поедали друг друга

Читать
закрыть

Москвич стал импотентом из-за инъекции для увеличения полового члена

Эксперты уточняют: скорее всего, гиалуроном попали в кавернозные тела

Читать
закрыть

Почему россияне полюбили туры в Антарктиду?

Главное открытие в таком путешествии – целый континент с его природой, обитателями и красотой

Антарктида по впечатлениям превосходит даже Париж

Читать
закрыть

Почему услуга "мам" для студентов набирает популярность?

Такая помощница берет на себя все бытовые обязанности

Например, она доставляет лекарства из аптеки, готовит еду и привозит любимые напитки

Читать
закрыть

Москвича обвинили в попытке украсть дочь у бывшей жены

У школьницы диагностировали травму шеи и ушибы, у ее матери – ушибы спины, копчика и гематому

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика