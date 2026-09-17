Фото: Агентство "Москва"/Елена Мельникова

Предстоящие выборы в Госдуму пройдут в условиях, когда против РФ ополчился весь Запад, заявила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова.

Она также отметила, что предстоящие выборы отличаются от всех остальных тем, что они впервые пройдут с участием жителей Донбасса и Новороссии. Несмотря на все сложности, ЦИК сделает все, чтобы обеспечить проведение открытой выборной кампании, указала Памфилова.

По ее словам, численность избирателей в России составляет более 111 миллионов человек, а за рубежом – более 1,8 миллиона. В единый день голосования пройдет более 2,2 тысячи кампаний. Памфилова также отметила, что россияне поддерживают формат проведения выборов в течение нескольких дней.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указывала, что Россия готова к провокациям Запада на предстоящих выборах в Госдуму. Владимир Путин, в свою очередь, попросил россиян обязательно прийти на выборы. По его словам, результат голосования станет ответом тем, кто хочет ослабить Россию и сдержать ее развитие.

Выборы депутатов ГД 9-го созыва пройдут 18–20 сентября. В Москве выразить свою позицию можно будет как онлайн, так и на избирательных участках.

