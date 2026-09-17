Фото: MAX/"Минобороны России"

Российские военнослужащие взяли под контроль населенные пункты Малая Волчья в Харьковской области и Розовка в Запорожской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

В частности, освободить Малую Волчью удалось подразделениям группировки войск "Север". Бойцы продолжают сжимать кольцо окружения, расширяя зону контроля.

Розовку в результате активных действий заняли бойцы "Востока". Они смогли продвинуться в глубину обороны противника.

Ранее гаубичный артиллерийский взвод ликвидировал свыше 15 украинских военных, которые препятствовали продвижению российских штурмовых групп. Получив от разведки координаты, расчеты открыли огонь, несмотря на продолжающееся огневое воздействие противника.

