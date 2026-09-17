Семье погибшей при атаке БПЛА по Запорожской области председателя УИК окажут помощь

Фото: MAX/"ЦИК России"

Семье погибшей в результате атаки ВСУ председателя участковой избирательной комиссии (УИК) Елены Астаниной окажут необходимую помощь, заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в мессенджере MAX.

Он указал, что Астанина трудилась в системе избирательных комиссий Запорожской области с 2022 года, с момента проведения референдума.

"Мать, жена, патриот своей страны, которая с первых дней работала на благо родного региона", – подчеркнул глава региона.

Балицкий также выразил соболезнования родным и близким погибшей.

Атака, в результате которой погибла Астанина, произошла 15 сентября. Возбуждено уголовное дело о теракте. Официальный представитель СК России Светлана Петренко заявила, что преступление ВСУ посягает не только на жизнь человека, но и на избирательные права российских граждан.

