Фото: legion-media.com/ТАСС/Сергей Булкин

Российский певец JONY сменил имя и фамилию в паспорте. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), опубликовав скан заграничного паспорта.

В документе указаны новые имя и фамилия – Массимо Торричелли. Ранее артист был известен как Джахид Афраил. Свое решение певец комментировать не стал.

JONY – российский певец и автор песен. Широкую известность ему принесли композиции "Аллея", "Комета" и "Ты беспощадна". В 2021 году он стал победителем второго сезона шоу "Маска" на НТВ.



Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/jony.me

Ранее американский актер Николас Ким Коппола, известный как Николас Кейдж, официально поменял фамилию в документах. Это произошло в прошлом году. По его словам, он Ник Кейдж "и в жизни, и на экране".