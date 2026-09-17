В Италии 17 человек арестованы за распространение детской порнографии

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В Италии полицейские арестовали 17 человек в ходе операции против преступной группы, которая хранила и распространяла детскую порнографию. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Операция получила название Fly Trap. Арестованные входили в организацию, которая работала через закрытый чат в мессенджере Telegram. Он насчитывал свыше тысячи участников. Доступ можно было получить, внеся определенную сумму в криптовалюте или передав новый запрещенный контент.

В ходе оперативных мероприятий полицейские изъяли более 282 гигабайтов незаконных материалов – свыше 22 тысяч видео и 34 тысяч фото. По всей Италии прошли 23 обыска, в ходе которых изъято порядка 200 электронных устройств.

Кроме того, 26-летнего гражданина Италии задержали в Швейцарии. Он, предположительно, являлся одним из администраторов преступной сети.

Ранее в Шотландии 83-летнего местного жителя осудили на 4 года за хранение свыше 805 тысяч фотографий со сценами сексуального насилия над детьми. При этом мужчина утверждал, что несовершеннолетние якобы добровольно принимали участие в съемках.

На фото были изображены девочки 9–15 лет. При этом одной из них могло быть около 7 лет.

