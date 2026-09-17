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Канцлер Германии Фридрих Мерц не исключает отставки уже в ближайшие выходные. Это может произойти после выборов в Мекленбурге – Передней Померании и Берлине, пишет Politico.

По данным журналистов, перед ключевыми выборами в двух землях, где правоцентристский ХДС рискует проиграть, однопартийцы канцлера в частном порядке обсуждают его замену, чтобы остановить стремительное падение рейтинга правительства.

Поддержка Мерца на этой неделе опустилась до 14%, а его альянса ХДС/ХСС – до беспрецедентного минимума в 18%. Ультраправая "Альтернатива для Германии" (АдГ) тем временем лидирует с 29%.

Журналисты назвали пять возможных сценариев перестановок в правительстве, оценив вероятность по пятибалльной шкале в виде самого Мерца. Согласно первому варианту, канцлер остается у власти, так как его позиции несколько укрепились после письма восьми правоцентристских премьеров немецких земель о том, что ФРГ нужна "надежность и действия", а самой Европе важна "стабильная и сильная Германия". Вероятность такого исхода – три Мерца из пяти.

Во втором сценарии предусматривается его отставка в ближайшее воскресенье, 20 сентября. На этот день канцлер созвал собрание руководства ХДС. Если на встрече выяснится, что союзники его не поддерживают, то Мерц предложит им назвать преемника. Возможными кандидатами считаются: премьер-министр Северного Рейна – Вестфалии Хендрик Вюст, премьер-министр Баварии Маркус Зедер, премьер-министр Гессена Борис Райн и глава МВД Александр Добриндт.

Если выборы обернутся "полной катастрофой" и ХДС впервые не преодолеет пятипроцентный барьер, Мерц может уведомить президента Франка-Вальтера Штайнмайера об уходе. Тогда его, вероятно, попросят остаться исполняющим обязанности до избрания нового канцлера. Вероятность – один Мерц из пяти.

В третьем сценарии Мерц может потребовать голосования, чтобы подтвердить поддержку коалиции или открыть путь к досрочным выборам. При проигрыше Штайнмайер вправе распустить бундестаг в течение 21 дня, но только по предложению канцлера. Вероятность – два Мерца из пяти.

В четвертом варианте канцлера ждет вынужденный уход через вотум недоверия. Однако конституция требует, чтобы оппозиция набрала большинство для замены канцлера. Politico считает такой вариант крайне маловероятным и оценивает его в один Мерц из пяти.

Пятый сценарий допускает поддержку преемника Мерца со стороны АдГ или коалицию с ультраправыми. Тогда ХДС/ХСС и АдГ получили бы большинство в парламенте, но это означало бы нарушение антиультраправого "брандмауэра". Идея неприемлема для многих в партийном руководстве, а сам Мерц исключил сохранение власти при поддержке ультраправых. Оценка – ноль Мерцев из пяти.

Ранее сопредседатель партии АдГ Тино Хрупалла заявил, что после победы на выборах в ландтаг Саксонии-Анхальт партия будет добиваться изменения санкционной политики и восстановления отношений с Россией. При этом сам Мерц отмечал, что решающие моменты в "защите свободы и мира на континенте" уже на пороге.

В это же время премьер-министр Словакии Роберт Фицо выражал надежду, что Германия не станет прибегать к началу военного противостояния с Россией для отвлечения внимания от победы АдГ на региональных выборах. Он указывал, что Германия "мелких ошибок не делает".

