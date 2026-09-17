Садовое кольцо закроют 19 сентября из-за Московского мотофестиваля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 сентября, 18:12

Политика
Главная / Новости /

Politico: канцлер ФРГ Мерц может подать в отставку в выходные

Канцлер ФРГ Мерц может подать в отставку в выходные

Фото: ТАСС/EPA/FILIP SINGER

Канцлер Германии Фридрих Мерц не исключает отставки уже в ближайшие выходные. Это может произойти после выборов в Мекленбурге – Передней Померании и Берлине, пишет Politico.

По данным журналистов, перед ключевыми выборами в двух землях, где правоцентристский ХДС рискует проиграть, однопартийцы канцлера в частном порядке обсуждают его замену, чтобы остановить стремительное падение рейтинга правительства.

Поддержка Мерца на этой неделе опустилась до 14%, а его альянса ХДС/ХСС – до беспрецедентного минимума в 18%. Ультраправая "Альтернатива для Германии" (АдГ) тем временем лидирует с 29%.

Журналисты назвали пять возможных сценариев перестановок в правительстве, оценив вероятность по пятибалльной шкале в виде самого Мерца. Согласно первому варианту, канцлер остается у власти, так как его позиции несколько укрепились после письма восьми правоцентристских премьеров немецких земель о том, что ФРГ нужна "надежность и действия", а самой Европе важна "стабильная и сильная Германия". Вероятность такого исхода – три Мерца из пяти.

Во втором сценарии предусматривается его отставка в ближайшее воскресенье, 20 сентября. На этот день канцлер созвал собрание руководства ХДС. Если на встрече выяснится, что союзники его не поддерживают, то Мерц предложит им назвать преемника. Возможными кандидатами считаются: премьер-министр Северного Рейна – Вестфалии Хендрик Вюст, премьер-министр Баварии Маркус Зедер, премьер-министр Гессена Борис Райн и глава МВД Александр Добриндт.

Если выборы обернутся "полной катастрофой" и ХДС впервые не преодолеет пятипроцентный барьер, Мерц может уведомить президента Франка-Вальтера Штайнмайера об уходе. Тогда его, вероятно, попросят остаться исполняющим обязанности до избрания нового канцлера. Вероятность – один Мерц из пяти.

В третьем сценарии Мерц может потребовать голосования, чтобы подтвердить поддержку коалиции или открыть путь к досрочным выборам. При проигрыше Штайнмайер вправе распустить бундестаг в течение 21 дня, но только по предложению канцлера. Вероятность – два Мерца из пяти.

В четвертом варианте канцлера ждет вынужденный уход через вотум недоверия. Однако конституция требует, чтобы оппозиция набрала большинство для замены канцлера. Politico считает такой вариант крайне маловероятным и оценивает его в один Мерц из пяти.

Пятый сценарий допускает поддержку преемника Мерца со стороны АдГ или коалицию с ультраправыми. Тогда ХДС/ХСС и АдГ получили бы большинство в парламенте, но это означало бы нарушение антиультраправого "брандмауэра". Идея неприемлема для многих в партийном руководстве, а сам Мерц исключил сохранение власти при поддержке ультраправых. Оценка – ноль Мерцев из пяти.

Ранее сопредседатель партии АдГ Тино Хрупалла заявил, что после победы на выборах в ландтаг Саксонии-Анхальт партия будет добиваться изменения санкционной политики и восстановления отношений с Россией. При этом сам Мерц отмечал, что решающие моменты в "защите свободы и мира на континенте" уже на пороге.

В это же время премьер-министр Словакии Роберт Фицо выражал надежду, что Германия не станет прибегать к началу военного противостояния с Россией для отвлечения внимания от победы АдГ на региональных выборах. Он указывал, что Германия "мелких ошибок не делает".

Читайте также


политиказа рубежом

Нужен ли в российских школах полувыходной среди недели?

Эксперты уверены: мера позволит учащимся отдохнуть и повысит их продуктивность

Законодательное введение такого дня не требует серьезных изменений

Читать
закрыть

Можно ли заменить неотгуленные дни отпуска на выплаты?

Эксперты уточняют: все зависит от конкретного человека и ситуации на рынке

Однако при наличии выбора между оплатой и отдыхом многие предпочитают деньги

Читать
закрыть

Почему верующие стремятся прикоснуться к мощам Спиридона Тримифунтского?

Для многих нахождение в очереди становится полноценной частью паломничества

Читать
закрыть

Мертвых собак нашли в квартире заводчицы из Дзержинска

Жители дома на улице Чапаева пожаловались в полицию на трупный запах

Волонтеры утверждают, что часть животных от голода поедали друг друга

Читать
закрыть

Москвич стал импотентом из-за инъекции для увеличения полового члена

Эксперты уточняют: скорее всего, гиалуроном попали в кавернозные тела

Читать
закрыть

Почему россияне полюбили туры в Антарктиду?

Главное открытие в таком путешествии – целый континент с его природой, обитателями и красотой

Антарктида по впечатлениям превосходит даже Париж

Читать
закрыть

Почему услуга "мам" для студентов набирает популярность?

Такая помощница берет на себя все бытовые обязанности

Например, она доставляет лекарства из аптеки, готовит еду и привозит любимые напитки

Читать
закрыть

Москвича обвинили в попытке украсть дочь у бывшей жены

У школьницы диагностировали травму шеи и ушибы, у ее матери – ушибы спины, копчика и гематому

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика