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Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что ближайшие недели или месяцы могут стать решающими в развязке конфликта на Украине. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Финляндии, передает издание Tagesspiegel.

По словам Мерца, решающие моменты в "защите свободы и мира на континенте" уже на пороге. Он также отметил, что намерен сохранить поддержку избирателей, убеждая их в том, что защита Европы отвечает их интересам.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил надежду, что Германия не станет прибегать к началу военного противостояния с Россией для отвлечения внимания от победы ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) на региональных выборах.

Фицо подчеркнул, что итог выборов для АдГ нужно воспринимать как суверенное решение граждан. Кроме того, он отметил, что "Германия мелких ошибок не делает".