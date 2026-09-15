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15 сентября, 08:30

Политика

Кандидат на пост генсека ООН Отунну предложил создать специальный орган по ИИ

Фото: depositphotos/gary718​

Бывший постоянный представитель Уганды при ООН Олара Отунну, претендующий на пост генерального секретаря всемирной организации, заявил о необходимости создать специальный орган, который будет курировать работу ООН в сфере искусственного интеллекта. Об этом он рассказал ТАСС.

Как заявил Отунну, в мире стремительно формируется новая экономика, в основе которой лежит искусственный интеллект, и он же ее движет. Созданный орган мог бы заниматься рамочными принципами разработки, внедрения, безопасности и управления ИИ, а также оценкой его воздействия на общество и занятость.

Дипломат также предложил использовать искусственный интеллект и цифровые технологии для того, чтобы "помочь вывести миллиарды людей из бедности" за счет финансовой и цифровой доступности.

При этом Отунну отметил, что технологический прогресс несет не только возможности. Он оценивает ситуацию так: мир одновременно находится на пороге потенциального "золотого века" и периода серьезных потрясений, при котором "дроны и искусственный интеллект могут эволюционировать до доминирования над человеческой расой".

Ранее бывший исследователь Anthropic и OpenAI Джейкоб Коксон сравнил разработку продвинутого искусственного интеллекта с призывом инопланетной цивилизации. Причиной своего увольнения из OpenAI он назвал нежелание участвовать в гонке по созданию ИИ-систем, которые в перспективе могут уничтожить человечество.

Директор OpenAI Сэм Альтман, в свою очередь, указал, что в процессе развития ИИ человечество рискует утратить контроль над ним и столкнуться с чрезмерной концентрацией власти в руках отдельных людей, компаний или государств.

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