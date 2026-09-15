Во Владивостоке рыбак поймал 232-килограммового тунца

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Рыбак во Владивостоке поймал на удочку тунца весом 232 килограмма и длиной 2 метра 17 сантиметров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя Федерации рыболовного спорта Приморского края Александра Ермолаева.

Рыбу поймали 15 сентября в районе бухты Тихой. По словам Ермолаева, улов стал рекордным для Дальнего Востока по спортивной ловле.

Трофей достался руководителю секции морской рыбалки Федерации рыболовного спорта Приморского края Даниле Расохину. На то, чтобы поднять тунца на борт катера, у него ушло четыре часа.

В мае рыбаки вытащили из Москвы-реки сома весом около 25 килограммов. По словам очевидца Владимира Нишукова, шестеро мужчин пытались достать рыбу примерно час, после чего им удалось поднять ее из воды.

Рыбаки не собирались продавать улов, однако оценили его стоимость примерно в 8 тысяч рублей. Один из мужчин отметил, что в Москве-реке водится та же рыба, что и в Волге.