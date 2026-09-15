Daily Express назвало пугающим заявление Патрушева о рисках для Польши

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

В Великобритании сочли пугающим заявление помощника президента РФ Николая Патрушева о рисках для Польши в случае вооруженного столкновения с Россией. Об этом сообщает RT со ссылкой на публикацию издания Daily Express.

"Кремль выступил с ужасающей угрозой <...>. Патрушев заявил, что если Варшава начнет боевые действия против России, то Польша может прекратить существовать как государство за несколько дней", – говорится в материале.

Ранее глава польского МИД Радослав Сикорский заявил, что Варшава якобы обладает военным превосходством над Москвой и разгромила бы ее. В ответ на это Патрушев сказал, что Сикорский по-дилетантски оценивает военную мощь России и не принимает во внимание, что в случае вступления Польши в военные действия РФ применит все имеющиеся у нее средства.

Кроме того, в случае конфликта с Россией польская государственность прекратит свое существование не более чем за 2–3 дня, добавил помощник российского президента.