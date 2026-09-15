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Неизвестный БПЛА упал неподалеку от военного аэродрома Вунсторф под Ганновером в федеральной земле Нижняя Саксония в ФРГ. Об этом сообщает Bild.



Дрон рухнул в местности, где не было жилых домов. Полицейские еще ищут его обломки. То, кому принадлежит беспилотник и кто им управлял, пока неизвестно.

Ранее в аэропорту Лейпцига нашли БПЛА с взрывным устройством. В ФРГ назвали это гибридной атакой, при этом Берлин не предоставил никаких доказательств причастности Москвы к инциденту, указывал Владимир Путин.

В СВР говорили, что немецкие правоохранители и спецслужбы стран НАТО в закрытых докладах своему руководству признали отсутствие прямых улик, связывающих Россию с инцидентом. Но немецкие власти предпочли выдвинуть обвинения в адрес России и таким образом обосновать "мегазатраты" на милитаризацию Германии в рамках бюджета на 2027 год.

