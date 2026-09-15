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15 сентября, 10:56

Политика

В СВР заявили, что западные спецслужбы признали непричастность РФ к инциденту в Лейпциге

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Немецкие правоохранители и спецслужбы стран НАТО в закрытых докладах своему руководству признали отсутствие прямых улик, связывающих Россию с инцидентом в аэропорту Лейпцига. Об этом сообщило пресс-бюро СВР России.

Вместе с тем спецслужбы Альянса указали на многочисленные признаки "украинского следа" в истории с дроном. Госструктурам рекомендовали воздержаться от однозначных и тем более публичных заявлений о вине Москвы.

В это же время на публику союзники ФРГ транслируют "полную солидарность" с Берлином, якобы ставшим "жертвой российской провокации". Но в действительности многие на Западе лишь делают вид, что верят руководству Германии, которое возложило на Россию вину.

Осторожная позиция союзников не устроила руководство ФРГ. Немецкие власти предпочли выдвинуть обвинения в адрес России и таким образом обосновать "мегазатраты" на милитаризацию Германии в рамках бюджета на 2027 год, уверены в СВР.

Тем не менее результаты выборов в федеральной земле Саксония-Анхальт показали, что антироссийская провокация властей не сработала, а предстоящие 20 сентября выборы в Мекленбурге – Передней Померании и Берлине станут еще одним испытанием для канцлера Фридриха Мерц, резюмировали в пресс-бюро.

Инцидент в аэропорту Лейпцига произошел еще в августе, когда там нашли БПЛА с взрывным устройством. По данным следствия, дрон нес около 800 граммов взрывчатки. В МВД ФРГ назвали это гибридной атакой.

Но Берлин не предоставил никаких доказательств причастности Москвы к инциденту, а улики, скорее всего, были подброшены, указывал Владимир Путин. Посольство РФ в Германии расценивает данный инцидент и реакцию правительства ФРГ как целенаправленную провокацию.

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