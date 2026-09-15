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15 сентября, 12:27

Политика

Лавров сравнил с кукареканьем обвинения в адрес РФ

Фото: kremlin.ru

Обвинения в адрес России можно сравнить с кукареканьем, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на посольском круглом столе по ситуации вокруг Украины.

"Это специфика изобретенной англосаксами юридической войны. Достигается эффект, как они считают, за счет громкости обвинений. Надо сначала прокукарекать, а наступит ли утро, их уже мало волнует", – цитирует его РИА Новости.

Лавров добавил, что юридическая агрессия против России имеет давнюю историю, а с 2014 года она ведется на системной основе. Например, в 2017-м Украина обратилась в Международный суд ООН с требованием признать действия России на Донбассе нарушающими Международную конвенцию о борьбе с финансированием терроризма, а в Крыму – Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

В 2024 году суд пришел к выводу, что в случае с Донбассом Москва соблюдала свои обязательства по большинству положений конвенции. В случае с Крымом суд также отклонил большую часть претензий Киева. Лавров подчеркнул, что заявления Киева были заведомо недобросовестны. При этом Украина и Запад понимали, что претензии необоснованны и в ряде случаев вообще не связаны с предметом соответствующих конвенций.

Ранее попытка Украины оспорить суверенитет России над Крымом и прилегающими территориями в суде в Гааге провалилась. РФ победила в международном арбитраже по правам прибрежного государства в Черном и Азовском морях и Керченском проливе.

Таким образом, требования Киева, обвинившего РФ в нарушении Конвенции ООН по морскому праву, были отвергнуты. Решение международного арбитража имеет юридическую силу и будет иметь значение для дальнейших международно-правовых дискуссий.

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