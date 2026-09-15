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15 сентября, 14:42

Происшествия

Во Флориде женщина подожгла незнакомку на автозаправке после отказа дать деньги

Фото: 123RF.com/federicofoto

В американском штате Флорида 41-летняя женщина на автозаправке подожгла посетительницу, отказавшуюся дать ей деньги. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на издание Fox News.

Инцидент произошел вечером 10 сентября. Девушка по имени Кристин Шербук заправляла свой автомобиль Volvo, когда к ней подошла незнакомка и попросила одолжить телефон и наличные. После отказа женщина поднесла зажигалку к топливному пистолету, и бензин загорелся.

Отмечается, что пламя перекинулось и на автомобиль. Шербук получила ожоги второй степени на руках и спине. Врачи оценивают ее состояние как тяжелое.

Сотрудники полиции нашли подозреваемую приблизительно через 20 минут после нападения. Ее обвиняют в покушении на убийство и поджоге.

Ранее в префектуре Фукуока 15-летний школьник облил горючим и поджег собственный дом, в котором спали его родители. Через некоторое время подросток сам пришел в полицию и признался в содеянном. По его словам, на преступление его подтолкнул стресс, связанный с насилием со стороны отца.

На одном участке полностью сгорели два строения. Отца мальчика госпитализировали с ожогами, мать не пострадала. Школьника арестовали по подозрению в поджоге и покушении на жизнь.

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