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15 сентября, 15:06

Шоу-бизнес

Бориса Гребенщикова могут оштрафовать за сотрудничество с нежелательной организацией

Фото: legion-media.com/Photoxpress (Борис Гребенщиков признан иноагентом в РФ)

Музыканту Борису Гребенщикову (внесен в реестр иноагентов в РФ) грозит штраф за сотрудничество с нежелательной иностранной или международной организацией. Об этом ТАСС сообщили пресс-службе Хорошевского суда Москвы.

Инстанция зарегистрировала в отношении артиста административное дело по статье 20.33 КоАП РФ. Сумма штрафа может составить от 5 до 15 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что Гребенщиков получил гражданство Великобритании. Музыкант и его супруга в декабре 2022-го учредили там компанию BG PLUS LLP. Изначально они были указаны в документах как граждане России, однако в актуальных данных их гражданство изменилось на британское.

Теперь артисту грозит уголовная ответственность, если выяснится, что он не уведомил МВД о получении гражданства другой страны.

В реестр иноагентов Гребенщикова внесли в июне 2023 года. По данным Минюста РФ, он проводил концерты в других странах с целью оказания финансовой поддержки Украине, а также выступал против проведения СВО.

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