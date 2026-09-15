В Краснодарском крае собрали первый урожай бананов

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Аграрии Краснодарского края в текущем году собрали первый в стране урожай бананов. Об этом вице-премьер России Дмитрий Патрушев сообщил на лекции марафона "Знание. Первые", которая прошла на полях Международного фестиваля молодежи.

В Краснодарском крае, известном своими обильными урожаями зерна, масличных, овощей, сахарной свеклы и прочих привычных культур, российские фермеры впервые вырастили бананы.

Вице-премьер отметил, что в России большое разнообразие климатических зон. Это позволяет развивать разные направления животноводства и наращивать производство всевозможных сельхозкультур.

С 1 марта в России начал действовать ГОСТ на бананы. Согласно стандарту, они должны быть зеленого и светло-зеленого цвета, чтобы дозреть на складах. Также в кисти не должно быть больше одного вырезанного фрукта.