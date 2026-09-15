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15 сентября, 08:03

Общество

Помидоры и бананы возглавили рейтинг овощей и фруктов у москвичей

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Помидоры стали самым популярным овощем у москвичей в августе, а бананы возглавили рейтинг фруктов. Об этом Москве 24 рассказали в сервисе "Купер".

Аналитики изучили заказы жителей столицы за август 2026 года и сравнили их с показателями за тот же месяц 2025-го. Выяснилось, что сильнее всего вырос спрос на черешню: ее стали заказывать более чем в 5 раз чаще.

Смородину москвичи покупали более чем в 2 раза чаще, а количество заказов вишни увеличилось в 1,5 раза. Помимо этих ягод, в список наиболее востребованных вошли виноград, голубика, клубника и малина.

После помидоров в овощном рейтинге оказались картофель и огурцы. Четвертое и пятое места заняли лук и морковь. Среди фруктов второе место после бананов заняли яблоки, а третье – арбузы. В пятерку лидеров также попали нектарины и лимоны.

Ранее стало известно, что столичные курьеры чаще всего заказывают для себя кофе и вафельные трубочки. В топ-7 популярных категорий у партнеров сервиса также вошли замороженные закуски, шоколадные батончики, газировка, вода, лапша быстрого приготовления и чипсы.

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