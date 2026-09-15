ПВО за ночь уничтожила 222 украинских дрона над Россией

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 222 украинских беспилотника над территорией России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

По информации ведомства, все аппараты были самолетного типа. Их нейтрализовали над Орловской, Белгородской, Воронежской, Тульской, Тамбовской, Брянской, Ростовской, Курской, Липецкой, Рязанской, Саратовской, Самарской, Калужской и Ульяновской областями, а также над Татарстаном, Крымом и акваторией Черного моря.

Ранее в Самарской области из-за атаки дронов повреждения получили несколько жилых зданий и одно промышленное предприятие. Предварительно, среди людей пострадавших нет. Специалисты собирают информацию о последствиях ударов.

Кроме того, в Таганроге в результате атаки украинских военных возникли три очага возгорания. Кроме того, повреждено остекление пяти многоквартирных и трех частных домов.