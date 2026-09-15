Склад Ozon поврежден из-за массированной ракетной атаки на Таганрог

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В результате ночной ракетной атаки ВСУ на Таганрог повреждения получил склад Ozon и другие гражданские объекты. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в мессенджере MAX.

По его словам, пострадавших нет. Помимо склада маркетплейса, повреждения получили остекление двух многоквартирных и трех частных домов, учебное заведение, коммерческое здание, продуктовая лавка и склады сельхозпредприятий.

Также была задета газовая труба. Губернатор подчеркнул, что на работу систем жизнеобеспечения это не повлияло.

Ранее пять человек пострадали в результате падения обломков БПЛА в Сочи. В том числе один ребенок. Также в результате инцидента были повреждены три частных дома.