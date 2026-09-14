Пять человек пострадали в результате падения обломков БПЛА в Сочи

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Пять человек, включая ребенка, пострадали в Сочи из-за падения обломков беспилотников. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на оперштаб Краснодарского края.

Одного раненого доставили в больницу, остальным оказали медицинскую помощь амбулаторно.

Кроме того, в результате инцидента повреждены три частных дома, фрагменты дронов также упали в районе нежилого здания, тоннеля и во дворе частного домовладения. На местах работают оперативные и специальные службы, добавили в оперштабе.

Между тем в Ростовской области после атаки БПЛА повреждена линия электропередачи, без света остались 30 домов. Пострадавших среди местных жителей нет.

В Аксайском районе из-за падения дрона повреждения получил строящийся дом. Тем временем в Кировской области поврежден автомобиль.