Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 сентября, 17:35

Происшествия

Семь человек пострадали при наезде грузовика на микроавтобус в Карелии

Фото: MAX/"Прокуратура Республики Карелия"

Грузовик наехал на микроавтобус, стоявший при красном сигнале светофора, в Карелии. В результате пострадали семь человек, включая четырех детей, сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

По ее данным, ДТП произошло на 353-м километре автодороги Р-21 "Кола" в Пряжинском районе. Предварительно, водитель рефрижератора допустил наезд на микроавтобус в месте проведения дорожно-ремонтных работ. Среди пострадавших оказались водитель и пассажиры автобуса.

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции. Они устанавливают все обстоятельства аварии.

Ранее автобус столкнулся с несколькими автомобилями и въехал во входную группу торгового центра на пересечении улиц Желябова и Маяковского в Симферополе. По предварительным данным, причиной могло стать ухудшение состояния здоровья водителя.

Всего в салоне автобуса в момент аварии находились 16 пассажиров. После ДТП за медпомощью обратились девять человек, включая водителя.

Пять человек пострадали при лобовом столкновении такси и авто на Мичуринском проспекте

Читайте также


происшествияДТПрегионы

Опасная болезнь поразила легкие российских вейперов

Течение заболевания крайне тяжелое, из-за чего пациенты нередко попадают в реанимацию

"Вейп-ассоциированное поражение легких" не новое заболевание и ранее фигурировало в СМИ как EVALI

Читать
закрыть

Странный объект напугал жителей деревни под Ярославлем

Местные жители связали с ним гибель животных и необычное поведение птиц

Читать
закрыть

Россияне выступили за сокращение рабочей недели

Они уверены: восьмичасовой день давно превратился в формальность и не отражает реальную загрузку

Эксперты уточнили, что такой метод действительно дает эффект

Читать
закрыть

Чем опасны стоматологические экспресс-туры в Китай?

Эксперты уточняют: регулярно фиксируются случаи недобросовестного оказания услуг

Читать
закрыть

Сфинксу набили тату и выкинули на улицу в Ростове-на-Дону

Наказанием за подобное может стать штраф или лишение свободы

Читать
закрыть

Почему уход за кожей может покалечить детей?

Пилинги, эссенции и 10-ступенчатые схемы ребенку не нужны – они, наоборот, могут навредить

Читать
закрыть

Сколько москвичи готовы платить за няню в 2026 году?

Высокий спрос на нянь объясняется сезонностью

Около 8% российских семей согласны отдавать за услуги няни до половины дохода одного из родителей

Читать
закрыть

Хозяевам погибших после вакцины "Мультикан-8" собак предложили деньги

При этом связь между смертью питомцев и препаратом на данный момент не установлена

По мнению пострадавших, речь может идти о выплатах в 200–300 тысяч рублей

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика