Семь человек пострадали при наезде грузовика на микроавтобус в Карелии

Фото: MAX/"Прокуратура Республики Карелия"

Грузовик наехал на микроавтобус, стоявший при красном сигнале светофора, в Карелии. В результате пострадали семь человек, включая четырех детей, сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

По ее данным, ДТП произошло на 353-м километре автодороги Р-21 "Кола" в Пряжинском районе. Предварительно, водитель рефрижератора допустил наезд на микроавтобус в месте проведения дорожно-ремонтных работ. Среди пострадавших оказались водитель и пассажиры автобуса.

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции. Они устанавливают все обстоятельства аварии.

Ранее автобус столкнулся с несколькими автомобилями и въехал во входную группу торгового центра на пересечении улиц Желябова и Маяковского в Симферополе. По предварительным данным, причиной могло стать ухудшение состояния здоровья водителя.

Всего в салоне автобуса в момент аварии находились 16 пассажиров. После ДТП за медпомощью обратились девять человек, включая водителя.

