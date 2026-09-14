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Маршрутный автобус въехал в здание магазина в Симферополе. Об этом сообщило региональное управление МВД РФ.

ДТП произошло утром 14 сентября на пересечении улиц Желябова и Маяковского. По данным ведомства, автобус, следовавший по маршруту № 94, наполовину корпуса въехал во входную группу магазина.

"Есть ли в результате ДТП пострадавшие и их число – уточняется", – говорится в сообщении.

Ранее машина УАЗ въехала в здание магазина после столкновения с автомобилем ВАЗ в городском округе Пушкино. ДТП произошло на Колхозной улице. В результате аварии травмы получила одна из покупательниц, ее госпитализировали.

До этого водитель на автомобиле Renault въехал в здание магазина в подмосковной Истре. По данным регионального управления МВД, на Московской улице автомобилист не справился с управлением. В результате аварии пострадал один из покупателей: он получил травмы и был доставлен в медучреждение.

