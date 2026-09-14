14 сентября, 10:54Происшествия
Автобус въехал в здание магазина в Симферополе
Фото: 123RF.com/liudmilachernetska
Маршрутный автобус въехал в здание магазина в Симферополе. Об этом сообщило региональное управление МВД РФ.
ДТП произошло утром 14 сентября на пересечении улиц Желябова и Маяковского. По данным ведомства, автобус, следовавший по маршруту № 94, наполовину корпуса въехал во входную группу магазина.
"Есть ли в результате ДТП пострадавшие и их число – уточняется", – говорится в сообщении.
Ранее машина УАЗ въехала в здание магазина после столкновения с автомобилем ВАЗ в городском округе Пушкино. ДТП произошло на Колхозной улице. В результате аварии травмы получила одна из покупательниц, ее госпитализировали.
До этого водитель на автомобиле Renault въехал в здание магазина в подмосковной Истре. По данным регионального управления МВД, на Московской улице автомобилист не справился с управлением. В результате аварии пострадал один из покупателей: он получил травмы и был доставлен в медучреждение.