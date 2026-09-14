14 сентября, 11:19Шоу-бизнес
На рэпера Noize МС завели уголовное дело об оправдании терроризма
Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/noizemc (Иван Алексеев признан иноагентом в РФ)
Прокуратура Москвы возбудила уголовное дело о публичном оправдании терроризма против рэпера Noize MC (настоящее имя – Иван Алексеев, признан в РФ иноагентом). Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Согласно данным прокуратуры, музыкант, находясь за пределами России, во время концертов в присутствии значительного числа зрителей публично оправдывал террористическую идеологию и выражал положительное отношение к террористической организации, запрещенной в РФ.
Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры.
Ранее певицу Монеточку (настоящее имя – Елизавета Гырдымова, признана в РФ иноагентом) признали виновной по статье "Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах".
Ее заочно приговорили к 1 году колонии общего режима и запретили администрировать сайты в течение 3 лет. В прокуратуре заявили, что ее дважды привлекали к административной ответственности за нарушения порядка деятельности иноагента, однако певица продолжала распространять материалы в соцсетях без маркировки.