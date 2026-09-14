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14 сентября, 12:41

Культура

Обложку комикса "Астерикс в Британии" продали за 1,2 миллиона евро

Фото: asterixthegaul.com

Оригинальную обложку комикса "Астерикс в Британии" художника Альбера Удерзо продали на аукционе в Льеже за рекордные 1,2 миллиона евро. С учетом сборов итоговая стоимость работы составила 1,47 миллиона евро, сообщает агентство Belga.

Перед торгами обложку оценивали в 150–200 тысяч евро. Однако новый владелец заплатил за рисунок сумму, ставшую мировым рекордом для произведений художника.

Работа размером 34 на 47 сантиметров выполнена гуашью на картоне. На обложке восьмой истории о галлах также сохранилась рукописная дарственная надпись авторов.

Организаторы аукциона обратили внимание на особенности стиля Удерзо – в рисунке сочетаются динамика, характерная для Disney, выразительная карикатурная мимика и большое количество деталей.

Первая история об Астериксе появилась в журнале Pilote 29 октября 1959 года. Ее придумали сценарист Рене Госинни и Удерзо. В центре сюжета – жители небольшой галльской деревни, которые противостоят римлянам, а главные персонажи серии – хитроумный Астерикс и обладающий огромной силой Обеликс.

За годы существования комиксы вышли более чем на 100 языках, а их совокупный тираж превысил 380 миллионов экземпляров. История "Астерикс в Британии" впервые была опубликована в 1966 году. По сюжету герои отправляются через Ла-Манш, чтобы поддержать британскую деревню в борьбе с римскими войсками.

Ранее сообщалось, что знаменитое "платье мести" принцессы Дианы выставят на аукцион Sotheby’s в Нью-Йорке в декабре. Его стоимость оценивается в 110–220 тысяч фунтов (примерно 12,5–25 миллионов рублей). Часть выручки передадут NHS Lothian Charity от имени Королевской Эдинбургской больницы – средства направят на дополнительный уход, закупку оборудования и реализацию проектов.

Платье с вырезом в форме сердца Диана надела в 1994 году после признания принца Чарльза в романе с Камиллой. По словам ее стилиста Энн Харви, принцесса хотела выглядеть в тот вечер "на миллион долларов" и выбрала наряд в последний момент. Вместе с платьем продадут подписанный Дианой и его создательницей Кристиной Стамболян экземпляр каталога.

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